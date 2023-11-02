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07:42, 2 ноября 2023Россия

Львова-Белова призвала ввести языковой тест для детей мигрантов перед школой

Львова-Белова: в России нужно ввести языковой текст для детей мигрантов
Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Для детей мигрантов в России нужно ввести языковой тест перед поступлением в детские сады и школы. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

«Изучение языка должно быть обязательным, актуально и введение тестирования детей на знание русского для их дальнейшего обучения в детских садах и школах. Важно знакомить детей мигрантов с российской системой ценностей, традициями и преодолевать установку на их обособленность от русскоговорящих детей, которая нередко порождает травлю», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что, согласно статистике, около 20 процентов детей мигрантов, которые поступили в школы по прибытию в России, вообще не говорят на русском языке или владеют им на крайне низком уровне. По мнению Львовой-Беловой, такая ситуация критически сказывается на адаптации детей.

Погружение детей мигрантов структуру жизни в России, их приобщение к российской культуре и истории не только защищает их права и помогает в социализации, но и обеспечивает интересы всех детей в стране, считает уполномоченный по правам ребенка.

Днем ранее, 1 ноября, в Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами. Он корректирует нормы федерального закона о порядке выезда и въезда в Россию, а также закона о правовом положении иностранных граждан. Предполагается, что поправки должны помешать мигрантам использовать фиктивный брак и фиктивное установление отцовства для получения права на постоянное проживание в России и российского гражданства.

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      Анастасия Шейкина
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