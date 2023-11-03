В «Хезболле» допустили масштабную войну против Израиля

Генсек «Хезболлы» Насрулла: вероятность масштабной войны с Израилем реальна

На данный момент вероятность масштабной войны «Хезболлы» против Израиля реальна. Об усилении эскалации палестино-израильского конфликта заявил генеральный секретарь ливанского шиитского движения Хасан Насрулла во время обращения, сообщает РИА Новости.

«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен все это учитывать», — высказался генсек, добавив, что считает оправданным риск потерь внутри организации от израильских атак.

Ранее Насрулла заявил, что события, происходящие в секторе Газа, демонстрируют глупость и слабость Израиля. «То, что происходит сегодня в Палестине и в секторе Газа, раскрывает глупость и слабость Израиля», — заявил генсек организации в ходе первого за долгое время телевизионного обращения.