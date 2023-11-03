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18:09, 3 ноября 2023Мир

В «Хезболле» допустили масштабную войну против Израиля

Генсек «Хезболлы» Насрулла: вероятность масштабной войны с Израилем реальна

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

На данный момент вероятность масштабной войны «Хезболлы» против Израиля реальна. Об усилении эскалации палестино-израильского конфликта заявил генеральный секретарь ливанского шиитского движения Хасан Насрулла во время обращения, сообщает РИА Новости.

«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен все это учитывать», — высказался генсек, добавив, что считает оправданным риск потерь внутри организации от израильских атак.

Ранее Насрулла заявил, что события, происходящие в секторе Газа, демонстрируют глупость и слабость Израиля. «То, что происходит сегодня в Палестине и в секторе Газа, раскрывает глупость и слабость Израиля», — заявил генсек организации в ходе первого за долгое время телевизионного обращения.

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      Виктория Кондратьева
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