В Кремле ответили на сообщение о планах ЧВК «Вагнер» в Сирии

Песков о статье WSJ о «Вагнере» в Сирии: такой группы де-факто не существует

У ЧВК «Вагнер» не может быть планов в Сирии, поскольку такой группы де-факто не существует. Так ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на статью The Wall Street Journal (WSJ), передает РИА Новости.

«Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют», — сообщил представитель Кремля о планах ЧВК.

По его словам, по линии военных есть экстренные каналы связи. Если есть на чем-то зиждущаяся озабоченность, это всегда можно донести до военных, заявил Песков.

Ранее в Госдуме раскрыли статус бойцов ЧВК «Вагнер». Группа окончательно прекратила свое существование и была расформирована, заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.