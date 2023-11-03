В Кремле прокомментировали возвращение Аллы Пугачевой в Россию

Песков о приезде Пугачевой: любой россиянин может свободно вернуться на родину

Комментируя возвращение эстрадной певицы Аллы Пугачевой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой законопослушный россиянин может свободно покидать родину и вернуться в любое время. Его слова приводит ТАСС.

В беседе с журналистами представитель Кремля отдельно подчеркнул, что понятие «родственник иноагента» не является и не должно становиться именем нарицательным. «Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — всегда свободно возвращается на свою родину и так же свободно ее покидает с различными целями, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте», — прокомментировал Песков.

О том, что Алла Пугачева вернулась в Россию, сообщалось в четверг, 2 ноября. Артистка въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области.