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14:43, 3 ноября 2023Культура

В Кремле прокомментировали возвращение Аллы Пугачевой в Россию

Песков о приезде Пугачевой: любой россиянин может свободно вернуться на родину

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Комментируя возвращение эстрадной певицы Аллы Пугачевой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой законопослушный россиянин может свободно покидать родину и вернуться в любое время. Его слова приводит ТАСС.

В беседе с журналистами представитель Кремля отдельно подчеркнул, что понятие «родственник иноагента» не является и не должно становиться именем нарицательным. «Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — всегда свободно возвращается на свою родину и так же свободно ее покидает с различными целями, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте», — прокомментировал Песков.

О том, что Алла Пугачева вернулась в Россию, сообщалось в четверг, 2 ноября. Артистка въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области.

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      Сергей Равин
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