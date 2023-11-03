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08:33, 3 ноября 2023Бывший СССР

В ЛНР зафиксировали снижение активности ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ снизили активность на краснолиманском направлении после ударов ВКС

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Боевая активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась после нанесения ударов по целям Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«После массированной отработки целей российской авиацией украинские боевики значительно снизили боевую активность. На многих участках сократились обстрелы и штурмовые действия», — зафиксировал Марочко.

По его словам, на передовых позициях ВСУ в основном проводят ротационные мероприятия и ведут контрбатарейную борьбу.

Ранее подполковник рассказал, что потери украинской армии а купянском направлении стали превышать численность поступающих свежих сил.

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      Алевтина Запольская
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