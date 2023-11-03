В Москве арестовали подозреваемых в попытке устроить взрыв в общежитии РУДН

Суд арестовал трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в общежитии РУДН

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех человек, подозреваемых в попытке устроить взрыв в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Судья принял решение о заключении в СИЗО до начала января 2024 года Полякова А.А., Демина М.Д. и Сергеева Д. Г.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений по статьям 30 и 205 УК РФ, им вменяется приготовление к преступлению, покушение на преступление и террористический акт. Подробности дела не уточняются.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Рылов за государственную измену. Заседание проходило в закрытом режиме, подробности дела не сообщаются из-за грифа секретности. Обвиненному мужчине грозит до 20 лет заключения.

