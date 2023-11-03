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19:59, 3 ноября 2023Силовые структуры

В Москве отчим расправился с падчерицей в квартире

В Москве по подозрению в расправе над женщиной задержан ее отчим

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в расправе над падчерицей в квартире на юге столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В ближайшее время отчима женщины доставят в подразделение Следственного комитета по Москве, где проведут допрос. По факту случившегося возбудили дело.

2 ноября в квартире на улице Академика Миллионщикова нашли женщину 1986 года рождения с признаками удушения. Следователи осмотрели место происшествия, допросили соседей и назначили ряд судебных экспертиз.

Ранее в Челябинске полицейские задержали мужчину, который расправился с 19-летней падчерицей.

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      Варвара Митина
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