В Москве отчим расправился с падчерицей в квартире

В Москве по подозрению в расправе над женщиной задержан ее отчим

В Москве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в расправе над падчерицей в квартире на юге столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В ближайшее время отчима женщины доставят в подразделение Следственного комитета по Москве, где проведут допрос. По факту случившегося возбудили дело.

2 ноября в квартире на улице Академика Миллионщикова нашли женщину 1986 года рождения с признаками удушения. Следователи осмотрели место происшествия, допросили соседей и назначили ряд судебных экспертиз.

Ранее в Челябинске полицейские задержали мужчину, который расправился с 19-летней падчерицей.

