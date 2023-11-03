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11:12, 3 ноября 2023Россия

В Москве у задержанной за нарушение ПДД 13-летней девочки выявили беременность

В Москве за нарушение ПДД задержали 13-летнюю беременную девочку из Рязани

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве у задержанной за нарушение правил дорожного движения (ПДД) 13-летней девочки выявили беременность. Об этом пишет «МК».

По информации издания, девочка переходила дорогу в неположенном месте. В центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей выяснилось, что ребенок подозревается в краже мобильного телефона. Кроме того, стало известно, что задержанная беременна и зарегистрирована в 180 километрах от Москвы — в Рязани. В столице подросток находился без документов и родителей.

Как сообщил портал, девочку поставили на учет в одном их московских медучреждений. Роды ожидаются через месяц. В свою очередь, полиция занимается розыском родителей ребенка, а также устанавливает обстоятельства, которые привели к беременности.

Ранее в Ленинградской области 12-летняя школьница пришла к врачу из-за болей в животе и узнала, что беременна. Медики выявили у нее угрозу выкидыша. Отцом ребенка девочки оказался 16-летний подросток, на плохое поведение которого жалуются учителя и родители.

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      Константин Лысяков
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