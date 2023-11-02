Появились подробности о парне забеременевшей в 12 лет российской школьницы

Парнем забеременевшей в 12 лет девочки в Ленобласти оказался 16-летний подросток

Отцом ребенка беременной 12-летней школьницы оказался 16-летний подросток, на плохое поведение которого жалуются учителя и родители. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, подросток живет с матерью, которая пытается перевести его в другую школу, так как учителя жалуются на его плохое поведение. 16-летний отец, однако, не стоит на учете психоневрологическом диспансере.

Забеременевшую в 12 лет школьницу окружающие характеризуют как спокойную и доброжелательную девочку, которая занимается пением и рисованием. Девочка живет с матерью.

О том, что школьница из Ленинградской области пришла к врачу из-за болей в животе и узнала о беременности, стало известно 2 ноября. Девочку госпитализировали, медики выявили у нее угрозу выкидыша.

Мать беременной 12-летней школьницы заявила, что не хочет доводить ситуацию до суда. По ее словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как сложившаяся ситуация повлияет на жизнь 12-летней дочери. Мать заявила, что отец ребенка должен будет понести наказание, если «что-то пойдет не так».