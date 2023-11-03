В Новой Москве шестиклассница пыталась вернуть отношения и попала в реанимацию

Shot: в Москве шестиклассница попала в реанимацию с отравлением из-за отношений

В поселении Кокошкино в Новой Москве шестиклассница пыталась вернуть отношения с молодым человеком и попала в реанимацию с отравлением. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, 13-летняя девочка поссорилась со своим парнем, который объявил о расставании. Девочка решила, что должна заставить молодого человека приехать к ней домой и все выяснить. Она стала угрожать бойфренду, тот перестраховался и вызвал на адрес возлюбленной бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики нашли девочку без чувств. Ее доставили в отделение токсикологии детской Филатовской больницы с острым отравлением. Пациентку удалось спасти.

С родителями школьницы начали работать сотрудники полиции. Бывший возлюбленный после инцидента заблокировал ее во всех соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Уфе 12-летняя школьница пришла на безалкогольную вечеринку подростков в танцевальный клуб My Bar и оказалась в больнице. Мать пострадавшей рассказала, что девочке на мероприятии налили несколько шотов.