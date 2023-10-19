Российская 12-летняя школьница оказалась в реанимации с отравлением водкой

В Уфе 12-летняя школьница оказалась в реанимации с отравлением водкой

В Уфе 12-летняя школьница пришла на безалкогольную вечеринку подростков в танцевальный клуб My Bar и океазалась в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его информации, девочка отравилась водкой — она выпила несколько рюмок спирта, после чего ей потребовалась помощь врачей. Известно, что школьница пришла на вечеринку, куда пускают школьников от 14 лет за 150 рублей.

Организаторы мероприятия объяснили, что 12-летняя школьница прошла в бар случайно. При этом россиянка оплатила участие в вечеринке и показала проверяющим перевод за участие в мероприятии.

Мать пострадавшей рассказала, что девочке налили несколько шотов, ее увезли в реанимацию в районе восьми вечера. Представители вечеринки уверяют, что алкоголь в клубе детям не продавали. Мать девочки напишет заявление в полицию.

Ранее напившегося до потери сознания третьеклассника сняли с электрички в Ленинградской области. Врачи диагностировали у 10-летнего мальчика состояние тяжелейшего алкогольного опьянения. Он не приходил в сознание всю ночь.