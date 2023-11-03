Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:55, 3 ноября 2023Россия

В России директор школы заставила детей заниматься физкультурой в противогазах

В Приморье директор школы заставила детей заниматься физкультурой в противогазах

Фото: Aleksandr Schemlyaev / Globallookpress.com

В городе Лучегорск Приморского края учитель физкультуры, которая также исполняла обязанности директора, заставляла детей заниматься спортом в школе в противогазах и костюмах химзащиты. Об этом сообщает прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Правоохранители установили, что преподавательница провела такой урок для учеников шестого класса в октябре.

Прокуратура начала проверку по факту недопустимых методов воспитания в школе Лучегорска. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся.

Ранее в Красноярском крае учитель физкультуры из школы в селе Дзержинское напал на ученика из-за бургера, случившееся попало на видео. На кадрах было видно, как физрук в коридоре бьет школьника, тот падает, а затем россиянин тащит по полу ребенка в неизвестном направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Главаря банды, избивавшей петербуржцев, задержали в Азербайджане. Что известно о деле «азербайджанской мафии»?

      Продажи компьютеров вырастут из-за ИИ

      В России задумались об изменении рецептуры салата «Цезарь»

      Власти США направили 50 миллиардов долларов на борьбу с наркоманией

      В России директор школы заставила детей заниматься физкультурой в противогазах

      Российский военный рассказал о французских снайперах на Украине

      КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США

      Подростки переполошили район в российском городе играми со взрывами

      15-летняя россиянка забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга

      Стало известно о ликвидации в зоне СВО командира украинского спецназа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости