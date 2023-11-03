В России директор школы заставила детей заниматься физкультурой в противогазах

В Приморье директор школы заставила детей заниматься физкультурой в противогазах

В городе Лучегорск Приморского края учитель физкультуры, которая также исполняла обязанности директора, заставляла детей заниматься спортом в школе в противогазах и костюмах химзащиты. Об этом сообщает прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Правоохранители установили, что преподавательница провела такой урок для учеников шестого класса в октябре.

Прокуратура начала проверку по факту недопустимых методов воспитания в школе Лучегорска. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся.

Ранее в Красноярском крае учитель физкультуры из школы в селе Дзержинское напал на ученика из-за бургера, случившееся попало на видео. На кадрах было видно, как физрук в коридоре бьет школьника, тот падает, а затем россиянин тащит по полу ребенка в неизвестном направлении.