В России озаботились половой принадлежностью рыб

Ямальские ученые первыми в мире станут определять пол мальков сиговых рыб

В России впервые в мире станут на ранней стадии определять пол мальков сиговых рыб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Половой принадлежностью рыб озаботились ученые, которые проводят работы на базе Собского рыбоводного завода. Они уже не первый год изучают состояния ремонтно-маточного стада муксуна. Одно из направлений этих исследований предполагает работу по созданию разработка методики ранней диагностики пола сиговых рыб. В мировой практике никто еще не занимался подобным.

В условиях Собского завода рыбу можно изучать, не вылавливая из естественной среды обитания. «Определение пола на ранней стадии позволит усовершенствовать условия содержания аквакультур завода, повысить эффективность сбора, инкубации икры и выживаемости мальков», — говорится в заявлении местных властей.

Ранее стало известно, что биологи СПбГУ помогли оленеводам ЯНАО наладить сельское хозяйство в условиях вечной мерзлоты, научив их работать с огородами в открытом грунте. В 2022 году первой сельскохозяйственной культурой, выращенной таким способом, стал картофель, а в 2023 году оленеводам удалось собрать урожай редиса.