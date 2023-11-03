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10:59, 3 ноября 2023Россия

В России снизилось число желающих сменить место жительства работников

РАН: в России стало меньше работников с высшим образованием, желающих переехать

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России стало меньше работников с высшим образованием, которые хотят переехать, — с 2017 года их доля сократилась вдвое. К такому выводу пришел коллектив ученых из Института социологии РАН, следует из монографии «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы», которая есть в распоряжении РБК.

По данным исследователей, доля тех, кто хочет переехать как внутри страны, так и за ее пределами, сократилась на 19 процентных пунктов и составила 17 процентов. Социологи говорят о людях с высшим образованием, которые работают на позициях, где исполнение управленческих функций не является основной обязанностью, и называют таких людей «профессионалами».

Опросы показали, что в динамике с 2017 по 2023 год заметно выраженное желание переехать осталось у «профессионалов» из двух категорий — молодежи 18-30 лет и у сельских жителей. Первая группа хотела бы переехать за границу, вторая же — сменить место жительства России.

Социологи считают, что тенденция снижения числа работников, которые хотят сменить место жительства, объясняется увеличением удовлетворенности «профессионалов» местом проживания. Так, в 2017 году хорошую оценку месту жительства давали 37 процентов респондентов, в 2023 году — 56 процентов.

Те профессионалы, у которых уже был более-менее готовый план переезда, поспешили его осуществить, а остальные потенциальные мигранты решили не рисковать и вообще отказались от этой идеи по крайней мере на ближайший период времени

из монографии «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы»

Исследователи проводили опросы в октябре 2017 года и в июне 2023 года, репрезентативная выборка в первом случае составила 4 тысячи человек, во втором — около двух тысяч.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян не хотят, чтобы их дети и внуки уезжали за границу. Против эмиграции детей и внуков высказались более семидесяти процентов. Чаще всего противниками отъезда родственников за границу оказывались жители сел, активные телезрители и россияне, имеющие среднее специальное образование, то есть выпускники техникумов. Лишь каждый десятый россиянин поддерживает потенциальную эмиграцию родственников.

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      Анастасия Шейкина
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