В России умер руководитель испытаний атомной подлодки «Лошарик»

IZ.RU: вице-адмирал Валерий Исак умер на 75-м году жизни

В ночь на 3 ноября на 75-м году жизни умер вице-адмирал Валерий Исак. О его смерти сообщил «Известиям» председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин.

Будущий адмирал родился в 1949 году в Баку. В 1971 году он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова.

С 2000 по 2005 год Исак руководил главным управлением глубоководных исследований Минобороны России. В 2003 году под его руководством проходили испытания атомной подлодки АС-12, также известной как «Лошарик». Адмирал был награжден государственными наградами.

Ранее стало известно о смерти последнего главнокомандующего ВМФ Советского Союза адмирала Владимира Чернавина. Военнослужащий умер в возрасте 94 лет.

