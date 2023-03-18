Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Чернавин

Последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин умер в 94 года

Последний главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Владимир Чернавин умер в возрасте 94 лет. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

По его словам, Чернавин умер в ночь с 17 на 18 марта в военном госпитале, где находился из-за болезни.

В свою очередь телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале со ссылкой на дочь военачальника сообщил, что церемония прощания с адмиралом состоится в воинском мемориале в Мытищах.

Чернавин родился в 1928 году. В 1981-м он был удостоен звания Героя Советского Союза, также был награжден орденом Мужества, орденом Александра Невского и другими знаками отличия. С 1985-го по 1992 год Чернавин занимал должность замминистра обороны СССР.