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11:55, 3 ноября 2023Экономика

В России захотели создать спецкомиссии для борьбы с долгами по зарплате

РБК: Минтруд предложил создать спецкомиссии для отслеживания зарплатных долгов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России предложили создать инструмент оперативного контроля за погашением просроченных долгов по зарплате. По данным РБК, автором инициативы стал Минтруд, ведомство уже разработало поправки в Трудовой кодекс.

Для реализации механизма предлагается создать региональные межведомственные комиссии. В их состав войдут представители Минтруда, Федеральной налоговой службы и Роструда. При этом, как уточнил инициатор законопроекта, региональные комиссии уже функционируют в ряде субъектов. Внесение поправок в Трудовой кодекс позволит разъяснить их полномочия.

Комиссии смогут принимать меры по погашению зарплатных просрочек, запрашивать у ведомств сведения по ним, взаимодействовать с руководством компаний, в которых зафиксированы нарушения. За Рострудом предложено закрепить ведение реестра работодателей, замеченных в образовании зарплатных долгов.

Согласно данным Росстата на начало октября, общий размер просроченной задолженности в России составил 375,9 миллиона рублей, что в 2,5 раза ниже показателей прошлого года.

Ранее стало известно, что российских работодателей начнут штрафовать за чрезмерно низкие зарплаты. По словам юрисконсульта КСК ГРУПП Ирины Михеевой, санкции грозят тем, кто установит своим работникам оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Со следующего года МРОТ вырастет до 19 242 рублей в месяц. Максимальный размер штрафа по этой статье составит 100 тысяч рублей.

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      Лилиана Набиуллина
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