В российском регионе насчитали шесть прилетов со стороны Украины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Село Локоть Рыльского района обстреляно со стороны Украины. Насчитали шесть прилетов. Никто из жителей не пострадал», — пояснил он.
В одном из домовладений, продолжил политик, оказалась повреждена хозяйственная постройка. Старовойт пообещал оказать помощь владельцам в ремонте имущества.
Ранее стало известно, что при обстреле населенного пункта Свердликово в Курской области повреждения получили пять домовладений. По данным губернатора, всего в селе насчитали пять прилетов со стороны Украины, никто не пострадал.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.