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17:18, 3 ноября 2023Россия

В российском регионе насчитали шесть прилетов со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Село Локоть Рыльского района обстреляно со стороны Украины. Насчитали шесть прилетов. Никто из жителей не пострадал», — пояснил он.

В одном из домовладений, продолжил политик, оказалась повреждена хозяйственная постройка. Старовойт пообещал оказать помощь владельцам в ремонте имущества.

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Ранее стало известно, что при обстреле населенного пункта Свердликово в Курской области повреждения получили пять домовладений. По данным губернатора, всего в селе насчитали пять прилетов со стороны Украины, никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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