В российском регионе насчитали шесть прилетов со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Село Локоть Рыльского района обстреляно со стороны Украины. Насчитали шесть прилетов. Никто из жителей не пострадал», — пояснил он.

В одном из домовладений, продолжил политик, оказалась повреждена хозяйственная постройка. Старовойт пообещал оказать помощь владельцам в ремонте имущества.

Ранее стало известно, что при обстреле населенного пункта Свердликово в Курской области повреждения получили пять домовладений. По данным губернатора, всего в селе насчитали пять прилетов со стороны Украины, никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.