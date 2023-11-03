В российском регионе трое рабочих подорвались на найденном боеприпасе

Во Владивостоке трое рабочих подорвались на найденном боеприпасе

Во Владивостоке Приморского края трое рабочих нашли боеприпас, на котором впоследствии подорвались. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его данным, россияне нашли боеприпас во время проведения земляных работ на улице Верещагина. Они решили его разобрать, из-за чего снаряд, который, по предварительным данным, был артиллерийским, взорвался.

Врачам не удалось спасти одного пострадавшего, еще двоих госпитализировали. Данных об их состоянии не приводится. В настоящее время устанавливается, какой снаряд взорвался в руках у рабочих и как он оказался на месте земляных работ.

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