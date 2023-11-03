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09:17, 3 ноября 2023Россия

В российском регионе трое рабочих подорвались на найденном боеприпасе

Во Владивостоке трое рабочих подорвались на найденном боеприпасе

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Во Владивостоке Приморского края трое рабочих нашли боеприпас, на котором впоследствии подорвались. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его данным, россияне нашли боеприпас во время проведения земляных работ на улице Верещагина. Они решили его разобрать, из-за чего снаряд, который, по предварительным данным, был артиллерийским, взорвался.

Врачам не удалось спасти одного пострадавшего, еще двоих госпитализировали. Данных об их состоянии не приводится. В настоящее время устанавливается, какой снаряд взорвался в руках у рабочих и как он оказался на месте земляных работ.

Ранее пожилые муж и жена пошли собирать грибы в лес и подорвались на мине под Брянском. 68-летний мужчина и 62-летняя женщина из села Новый Ропск отправились в лес, находящийся всего в километре от российско-украинской границы.

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      Анастасия Шейкина
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