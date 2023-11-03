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15:09, 3 ноября 2023Силовые структуры

В СКР назвали примерную сумму ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы

СКР: ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил сотни миллионов рублей

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

В Следственном комитете России (СКР) назвали примерную сумму ущерба от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, размер ущерба составил сотни миллионов рублей. Для более точного определения суммы уже назначены экспертизы.

Кроме того, следователи установили личности более 20 активных участников беспорядков. Подозреваемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы за участие в акции, сопровождавшейся насилием и погромами. Для организаторов подобных действий сроки лишения свободы достигают 15 лет.

Вечером 29 октября сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Уйташ. Они ждали рейс из Тель-Авива с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины, заблокировав вход в аэропорт. Толпа устраивала обыск в помещениях и искала людей, прилетевших из Израиля. По последним данным, пострадавшими числятся 20 человек.

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      Екатерина Кашурникова
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