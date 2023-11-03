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23:43, 3 ноября 2023Бывший СССР

В США украинскую беженку арестовали за жестокое избиение ребенка

CBS: украинскую беженку арестовали в США за избиение 3-летнего сына
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

29-летнюю украинскую беженку Юлию Сторожук арестовали в американском штате Флорида за жестокое избиение трехлетнего сына. Об этом сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, женщине предъявили обвинения после того, как ее действия попали на камеру видеонаблюдения соседа. Сообщается, что она избивала своего маленького сына, швыряя его на пол.

Отмечается, что Сторожук назвала этот случай единственным, когда она применила физическое насилие в отношении своего ребенка. По информации СМИ, женщину уже выпустили под залог в 5000 долларов и запретили контактировать с сыном.

В суде женщина рассказала, что приехала в Соединенные Штаты год назад из-за конфликта на Украине. По ее словам, она работала бортпроводницей.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы устроили скандал в элитном отеле Strathspey в Великобритании. В результате управляющего гостиницы уволили. Украинцы пожаловались на «мучительные условия», в которых им пришлось жить в Хайленде, Шотландия. В частности, их возмутило, что здание отеля «кишело паразитами», а в меню были только наггетсы и картошка фри.

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      Екатерина Подвигина
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