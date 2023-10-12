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20:42, 12 октября 2023Путешествия

Украинские беженцы устроили скандал в элитном отеле в Великобритании

Daily Mail: украинские беженцы устроили скандал в британском отеле Strathspey

Фото: Strathspey Hotel

Беженцы из Украины устроили скандал в элитном отеле Strathspey в Великобритании. В результате управляющего гостиницы уволили, сообщило издание Daily Mail.

Украинцы пожаловались на «мучительные условия», в которых им пришлось жить в Хайленде, Шотландия. В частности, их возмутило, что здание отеля «кишело паразитами», а в меню были только наггетсы и картошка фри.

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Недовольство высказывали и другие постояльцы Strathspey. Так, члены остановившейся в отеле съемочной группы сообщили, что в 85 занятых ими номерах пять дней не меняли полотенца и постельное белье.

Руководство Strathspey сочло, что нарушения были «вопиющими». В итоге управляющий Иэн Миллер (Iain Miller) лишился работы с годовым окладом в 120 тысяч фунтов стерлингов (около 14,7 миллиона рублей). Миллер подал иск о несправедливом увольнении, но суд отклонил его, заявив, что менеджер сам виноват в произошедшем.

Ранее жители Словакии возмутились тому, что власти страны помогают украинским беженцам, а не собственным гражданам. «Мы готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — написал журналист Рафаэль Миндер.

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    Мария Борисова
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