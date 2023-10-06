В Словакии озвучили возмутительный факт об украинских беженцах

FT: в Словакии возмущены украинскими беженцами на дорогих автомобилях

Жители Словакии возмущены, что власти страны помогают украинским беженцам, а не собственным гражданам. Таким мнением поделился обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.

Журналист посети деревню Чонковце, которая располагается всего в десяти километрах от границы с Украиной. Как подчеркнул обозреватель, несколько дней назад почти половина из 540 жителей проголосовали за партию Smer, которая выступает против продолжения поддержки Киева.

«За последний год настроение здесь изменилось. Мы готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — указал Миндер.

Как считает журналист, победа Smer на парламентских выборах говорит об ослаблении поддержки Киева со стороны Запада.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова решила остановить помощь Киеву до созыва парламента. Так она проявила уважение к результатам парламентских выборов, победу на которых одержала антиукраинская партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). Экс-премьер обещал избирателям «не передавать Украине ни одного снаряда».

После этого политолог Дмитрий Журавлев объяснил, что Словакия решила выступить против поддержки Украины на фоне того, что среди стран Запада начали распространяться антиукраинские настроения.