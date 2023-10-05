Решение Словакии приостановить поддержку Украины объяснили

Политолог Журавлев: Словакия выступила против поддержки Украины из-за раскола ЕС

Словакия решила выступить против поддержки Украины на фоне того, что среди стран Запада начали распространяться антиукраинские настроения, заявил политолог Дмитрий Журавлев. Таким образом в беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил решение Братиславы приостановить поддержку Киева.

«Сейчас, когда в Европе начинаются разногласия, словаки с удовольствием проголосовали за антиукраинскую партию. Словаки — народ осторожный и маленький и, пока им казалось, что Европа цельная, они "не вылезали", и они начали протестовать, когда поняли, что есть реальный шанс», — заявил Журавлев.

Население Словакии всегда хорошо относилось к России. Словаки скорее видят плюсы, а не минусы в нашем сотрудничестве, особенно с экономической точки зрения Дмитрий Журавлев политолог

При этом он подчеркнул, что «на Словакию будут обязательно влиять».

«Движение против поддержки Украины начинает набирать обороты, и нельзя, чтобы страны перебегали на "неправильную" сторону», — добавил эксперт.

Ранее представитель президента Словакии Зузаны Чапутовой Мартин Стрижинец сообщил, что словацкий лидер решила остановить помощь Киеву до созыва парламента.

Стрижинец объяснил, что Чапутова таким образом проявила уважение к результатам парламентских выборов, победу на которых одержала антиукраинская партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). Экс-премьер обещал избирателям «не передавать Украине ни одного снаряда».

