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09:54, 5 октября 2023Мир

Президент Словакии решила приостановить помощь Украине

Президент Словакии Чапутова решила остановить помощь Киеву до созыва парламента

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Президент Словакии Зузана Чапутова решила остановить помощь Киеву до созыва парламента. Об этом сообщает портал Dennik N со ссылкой на представителя словацкого лидера Мартина Стрижинеца.

По его словам, политик таким образом проявила уважение к результатам парламентских выборов, победу на которых одержала антиукраинская партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). Экс-премьер обещал избирателям «не передавать Украине ни одного снаряда».

По мнению самой Чапутовой, игнорировать позицию этой партии — плохой прецедент на будущее.

Ранее Фицо заявил, что передача оружия Вооруженными силам Украины (ВСУ) приносит только убийства. Политик призвал к немедленному проведению мирных переговоров.

Экс-премьер также заявил о желании положить конец антироссийским санкциям, которые, по его мнению, привели к ухудшению экономической ситуации в стране.

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