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02:29, 30 сентября 2023Мир

Бывший премьер Словакии раскритиковал поставки оружия ВСУ

Бывший премьер Словакии Фицо: передача оружия ВСУ приносит только убийства
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Бывший премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что передача оружия Вооруженными силам Украины (ВСУ) приносит только убийства. Об этом пишет The Telegraph.

«Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств», — сказал он. Политик призвал к немедленному проведению мирных переговоров.

Фицо также заявил о желании положить конец антироссийским санкциям, которые, по его мнению, привели к ухудшению экономической ситуации в Словакии, пишет газета.

Ранее сообщалось, что приостановка работы американского правительства, шатдаун, поставит под угрозу обучение украинских солдат и отправку оружия ВСУ. В случае шатдауна Пентагон не сможет заключать новые контракты с оборонной промышленностью на производство оружия для ВСУ из-за прекращения финансирования Инициативы по содействию безопасности Украины.

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    Марина Совина
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