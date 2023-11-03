В Твери откроется выставка уникальных фарфоровых фигур

Уникальная выставка фарфоровых фигур откроется в Твери 4 ноября

Уникальная выставка фарфоровых фигур пройдет в Твери. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Экспозиция откроется в субботу, 4 ноября, и будет длиться до 28 января 2024 года. Выставочный проект «Народности России. Культурный код нации» организовал Тверской государственный объединенный музей.

«Посетители выставки познакомятся с выполненными в фарфоре предметами этнографической коллекции XIX–XX вв. из собрания Тверского краеведческого музея», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экземпляры серии «Народности России» детально воспроизводят все особенности костюмов представителей народов, проживающих в стране.

Ранее в ноябре в Калуге открылась первая круглогодичная ярмарка мастеров. Об этом заявил глава города Дмитрий Денисов. Свои работы представили свыше 60 местных художников и мастеров.

