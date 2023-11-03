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10:26, 3 ноября 2023Культура

Вернувшаяся в Россию Пугачева попала на видео

Вернувшуюся в Россию Пугачеву заметили на Ленинградском вокзале

Вернувшуюся в Россию эстрадную певицу Аллу Пугачеву заметили на Ленинградском вокзале в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал «Московский комсомолец».

Отмечается, что кадры были сняты рано утром. Поезд, на котором артистка вернулась в город, прибыл из Пскова. На видео Пугачева идет вдоль платформы в сопровождении двух людей.

Накануне стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию. 74-летняя артистка въехала на территорию страны вечером в четверг, 2 ноября, через пограничный переход в Псковской области. Свидетели возвращения Пугачевой отмечали, что знаменитость скрывала лицо платком, когда пересекала границу. Сообщалось также, что Пугачева приехала в Россию одна — ее супруга, шоумена и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), с ней не было.

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      Варвара Кошечкина
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