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10:52, 3 ноября 2023Мир

Во Франции призвали Зеленского перестать надеяться на НАТО

Французский политик Филиппо: Зеленский должен перестать надеяться на НАТО
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен перестать надеяться на помощь НАТО, особенно после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Зеленский, с НАТО покончено», — резюмировал политик.

Он также отметил, что провал контрнаступления ВСУ был предсказан многими в Европе. По мнению Филиппо, необходим срочный отказ от боевых действий и начало мирных переговоров.

Ранее Филиппо заявил, что Западу пора признать, что Украина терпит поражение, и прекратить помогать Киеву и Зеленскому.

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      Максим Габриелян
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