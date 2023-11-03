Французский политик Филиппо: Зеленский должен перестать надеяться на НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский должен перестать надеяться на помощь НАТО, особенно после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Зеленский, с НАТО покончено», — резюмировал политик.

Он также отметил, что провал контрнаступления ВСУ был предсказан многими в Европе. По мнению Филиппо, необходим срочный отказ от боевых действий и начало мирных переговоров.

Ранее Филиппо заявил, что Западу пора признать, что Украина терпит поражение, и прекратить помогать Киеву и Зеленскому.