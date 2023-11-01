Политик Филиппо: Западу пора признать, что у Украины нет шансов победить

Западу пора признать, что Украина терпит поражение, и прекратить помогать Киеву и президенту Владимиру Зеленскому. К этому призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter).

«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!» — высказался политик.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя, несмотря на поставки Киеву вооружения из стран НАТО. Попытки ВСУ прорвать российскую оборону и наступать ведут к большим потерям.

Между тем секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал найти лиц в окружении Зеленского, которые не верят в победу страны в конфликте. Таким образом он прокомментировал статью Time, где источник из окружения украинского президента заявил, что в победу верит один лишь Зеленский.