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08:20, 3 ноября 2023Мир

Военные ЦАХАЛ возмутились словами Нетаньяху

NBC: военные ЦАХАЛ возмутились словами Нетаньяху о неожиданном нападении ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Военные ЦАХАЛ возмутились словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о неожиданном нападении ХАМАС. Об этом пишет NBC News.

По словам премьера, его никогда не предупреждали о военных намерениях ХАМАС. Именно руководители израильской разведки виноваты в ложных утверждениях о сдерживании палестинской группировки, заявил политик.

«Когда мы находимся в состоянии войны, наши лидеры должны проявлять ответственность», — отметил лидер партии «Национальное единство» и экс-министр обороны Израиля Бени Ганц.

Нетаньяху поспешил извиниться, заявив, что был не прав. Тем не менее многие солдаты на местах считают, что премьер должен сожалеть именно о том, что произошло до 7 октября.

Ранее стало известно об осведомленности Израиля о готовящейся атаке ХАМАС. Отмечается, что власти Израиля получали сообщения о готовящемся нападении палестинской радикальной группировки, однако отказывались в это верить.

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      Виктория Кондратьева
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