Стало известно об осведомленности Израиля о готовящейся атаке ХАМАС

Экс-разведчик АМАН Кармон: Израиль неоднократно предупреждали об атаке ХАМАС

Власти Израиля получали сообщения о готовящемся нападении палестинской радикальной группировки ХАМАС, однако отказывались в это верить. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил бывший сотрудник израильской спецслужбы АМАН полковник Игаль Кармон.

«Видео в Telegram с военными учениями в Газе в сентябре, пропаганда, доклады, выступления. Они почти не скрывали свои намерения. Я писал об этом несколько раз», — рассказал отставной разведчик.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на осведомленность о планах боевиков, посчитал, что у ХАМАС нет поводов для совершения подобной атаки. «В этом заключалось настоящее соучастие правительства Израиля: оно отказывалось верить доказательствам того, что нападение готовится», — подчеркнул Кармон.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Иран, вероятно, тоже знал о готовящейся операции ХАМАС, но не был в курсе точного времени и масштабов.

До этого стало известно, что у боевиков ХАМАС имелись подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).