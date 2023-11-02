Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 2 ноября 2023Мир

Стало известно об осведомленности Израиля о готовящейся атаке ХАМАС

Экс-разведчик АМАН Кармон: Израиль неоднократно предупреждали об атаке ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ammar Awad / Reuters

Власти Израиля получали сообщения о готовящемся нападении палестинской радикальной группировки ХАМАС, однако отказывались в это верить. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил бывший сотрудник израильской спецслужбы АМАН полковник Игаль Кармон.

«Видео в Telegram с военными учениями в Газе в сентябре, пропаганда, доклады, выступления. Они почти не скрывали свои намерения. Я писал об этом несколько раз», — рассказал отставной разведчик.

Материалы по теме:
Танки, дроны и бронированный бульдозер. Какое вооружение будет использовать Израиль в третьей фазе операции в Газе?
Танки, дроны и бронированный бульдозер.Какое вооружение будет использовать Израиль в третьей фазе операции в Газе?
1 ноября 2023
«Я чувствую ненависть врага» Офицер армии Израиля — о вторжении ХАМАС, пережитых покушениях и русских в секторе Газа
«Я чувствую ненависть врага»Офицер армии Израиля — о вторжении ХАМАС, пережитых покушениях и русских в секторе Газа
25 октября 2023

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на осведомленность о планах боевиков, посчитал, что у ХАМАС нет поводов для совершения подобной атаки. «В этом заключалось настоящее соучастие правительства Израиля: оно отказывалось верить доказательствам того, что нападение готовится», — подчеркнул Кармон.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Иран, вероятно, тоже знал о готовящейся операции ХАМАС, но не был в курсе точного времени и масштабов.

До этого стало известно, что у боевиков ХАМАС имелись подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      В России пересмотрят тарифы на электричество для населения. Кто станет платить больше?

      Потепление Мирового океана ускорилось

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Молдавия перестанет платить взносы в СНГ

      Авторы «Голодных игр» усомнились в возвращении Китнисс Эвердин на большой экран

      Нейросети помогут клиентам маркетплейса находить товары по фотографии

      В рекламе популярного бренда разглядели поддержку Палестины

      Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 на аэродроме

      Российские системы ПВО за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow

      ВСУ начали чаще использовать танки Leopard на запорожском фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости