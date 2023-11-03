VR-гарнитуры спасут космонавтов от одиночества

The Verge: HTC отправит на МКС комплект VR-гарнитур для космонавтов

Компания HTC отправит на Международную космическую станцию (МКС) комплект гарнитур виртуальной реальности (VR). Об этом сообщает издание The Verge.

Соответствующее соглашение заключили HTC, компания XRHealth и НАСА. По словам разработчиков VR-гарнитур, гаджеты помогут космонавтам бороться с одиночеством и позволят снять психическое напряжение. На МКС будет отправлена партия девайсов HTC Vive Focus 3.

В компании HTC рассказали, что «спасительные» для космонавтов гарнитуры были адаптированы к условиям микрогравитации. Также в корпорации проверят, насколько качественно VR-шлемы будут работать в космосе. До этого гарнитуры находились в невесомости всего около 20 секунд во время испытательных параболических полетов.

Первым испытателем устройства HTC окажется датский космонавт Андреас Могенсен, который является новым командиром МКС. Для загрузки контента гарнитуры виртуальной реальности будут подключены к интернету, настроенному на станции. В HTC Vive Focus 3 будут загружены игры и приложения с программами медитации.

В конце октября журналисты The Information выяснили, что компания Apple рассматривает вариант использования очков Vision Pro в качестве медицинского устройства. В девайсе нашли функции для диагностирования признаков депрессии, тревоги, стресса или посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).