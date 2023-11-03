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15:33, 3 ноября 2023Забота о себе

Врач объяснила причину ухудшения переносимости алкоголя с возрастом

Психотерапевт Уайлдер: похмелье ощущается хуже из-за снижения мышечной массы

Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

Чем старше становится человек, тем чаще он ощущает не только физическое, но и эмоциональное истощение после употребления алкоголя. Причины этого явления объяснила психотерапевт и консультант по психическому здоровью Тери Уайлдер. Ее слова приводит HuffPost.

Уайлдер указала, что после 30 лет организм медленнее избавляется от поступающих в него вредных веществ, и симптомы похмелья ощущаются дольше и мучительнее. По словам врача, это происходит из-за снижения эффективности функции печени, замедления обмена веществ или уменьшения мышечной массы. «С возрастом, как правило, мускулов становится меньше, в результате этого в теле снижается количество воды, которая ослабляет воздействие этанола», — говорит Уайлдер.

Кроме того, по мнению врача, ухудшение переносимости алкоголя в зрелом возрасте может быть следствием воздействия этанола на центральную нервную систему и ее способность производить гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) — тормозной нейромедиатор, обладающий успокаивающим эффектом. «Когда человек злоупотребляет алкоголем, уровень ГАМК снижается, и мозг использует свои запасы релаксирующего химического вещества. Это приводит к увеличению беспокойства, напряжения и, возможно, даже к возникновению чувства паники», — пояснила Уайлдер.

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      Екатерина Улитина
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