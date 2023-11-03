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14:15, 3 ноября 2023Ценности

Врачи назвали неподходящую обувь для зимы

Фото: Farrel Nobel / Unsplash

Ортопеды Маурисио Гарсия и Кэмерон Беннет назвали неподходящую обувь для зимы. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

В первую очередь врачи обратили внимание на лоферы, кеды и беговые кроссовки. В первом и втором случае данные модели имеют очень тонкую подошву, что приводит к обморожению конечностей. Поверхность беговых кроссовок, в свою очередь, покрыта сеткой, которая увеличивает риск проникновения влаги внутрь, предупреждает Беннет.

Кроме того, медики призвали читателей не носить в холодное время года старую изношенную обувь и сапоги на высоких каблуках, которые зачастую оказываются неустойчивыми при контакте с ледяной поверхностью. «Неравномерное распределение веса и недостаточное сцепление поверхности могут привести к скольжению, падению, растяжению связок лодыжки или другим серьезным травмам», — заявил Беннет.

В заключение специалисты объяснили, что меховые домашние тапки необходимо обрабатывать или заменять на новые, поскольку люди обычно носят их без носков. По словам экспертов, по этой причине в них скапливается большое количество омертвевших клеток кожи, пота, бактерий и грибков.

В октябре врач-ортопед и блогер Пол (фамилия неизвестна) из Великобритании перечислил опасные для здоровья три вида обуви. Так, инфлюэнсер с никнеймом paulthepodiatrist назвал шлепанцы. По его словам, они не оказывают никакой поддержки ногам, а также могут легко привести к падению, поскольку обувь держится исключительно за счет специальных петель.

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      Мария Винар
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