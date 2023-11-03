ВСУ потеряли десятки неопытных бойцов под Артемовском за двое суток

Гагин: ВСУ под Артемовском потеряли десятки неопытных бойцов за двое суток

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пустили в бой под Артемовском (украинское название — Бахмут) резервы из неопытных бойцов и потеряли несколько десятков из них за двое суток. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

Он сообщил, что, по данным разведки, противник перебросил к фронту резервы из числа мобилизованных новобранцев. «Бессмысленные жертвы, число которых за двое суток достигло нескольких десятков человек», — сказал Гагин.

По словам советника, активные артиллерийские дуэли продолжаются к северу и югу от Артемовска.

Ранее стало известно о переброске ВСУ части оперативно-стратегической группировки «Таврия» с времевского участка фронта под Авдеевку.