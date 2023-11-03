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16:07, 3 ноября 2023Бывший СССР

ВСУ ударили по зданию соцфонда и службы занятости в Херсонской области

Сальдо: ВСУ ударили по зданию соцфонда в Чаплинке, есть пострадавшие

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданию социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка, в результате этого есть пострадавшие, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Украинские вооруженные формирования обстреляли шестью американскими ракетами здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке», — заявил он и добавил, что четыре ракеты ВСУ сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО), а две попали в здание.

По информации Сальдо, несовместимые с жизнью ранения получила женщина, два мирных гражданина были доставлены в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. В настоящее время экстренные службы разбирают завалы, где могут находиться люди.

2 ноября ВСУ атаковали с помощью дронов жилые дома в центре Энергодара. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, атака произошла во время ротации сотрудников МАГАТЭ.

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      Кристина Есикова
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