ВСУ нанесли удар беспилотниками по центру Энергодара

Рогов: ВСУ атаковали центр Энергодара БПЛА-камикадзе, жертв нет

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по жилым домам в центре Энергодара Запорожской области, предварительно жертв нет. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

В местном Telegram-канале «Главное в Энергодаре» со ссылкой на экстренные службы подтвердили атаку с использованием двух дронов. Один упал в жилом секторе, второй — у торгового центра города.

По словам Рогова, атака произошла во время ротации сотрудников МАГАТЭ.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Украина «играет с огнем» атакуя Запорожскую атомную электростанцию, которая расположена в Энергодаре. Он отметил, что Киев не соблюдает принципы МАГАТЭ об обеспечении ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта.