Взрыв зарядного устройства в рюкзаке пассажира вызвал хаос на борту самолета

NBC 6: зарядное устройство взорвалось в рюкзаке пассажира на рейсе JetBlue

Аккумулятор зарядного устройства взорвался в рюкзаке пассажира перед взлетом, что вызвало хаос на борту самолета. Подробностями истории поделилось издание NBC 6.

По данным источника, нештатная ситуация произошла на рейсе американского лоукостера JetBlue из Нью-Йорка в Форт-Лодердейл. На видео, опубликованном на портале, показан момент после взрыва. На кадрах видно, как бортпроводники льют воду из бутылки в сумку, чтобы потушить пламя, а пассажиры в панике встают со своих мест и толпятся в проходе, чтобы поскорее покинуть воздушное судно.

25-летний Джимми Леви из города Авентура рассказал журналистам, что перед вылетом он прислонился головой к окну и уснул. Две минуты спустя его разбудил громкий хлопок.

«Огненный шар, который был моим рюкзаком, направился прямо к моему лицу. Я был потрясен, — сообщил американец. — Я столкнул рюкзак, он упал мне на колени и начал жечь бедро. Тогда я опустил его на пол и начал топтать».

Представитель JetBlue подтвердил в своем заявлении, что пассажиры рейса были эвакуированы из самолета «из-за неисправности электронного устройства клиента».

В авиакомпании также подчеркнули, что члены экипажа немедленно отреагировали на взрыв и что обращений за медицинской помощью не поступало. Леви, в свою очередь, признался, что получил незначительные ожоги бедра.

Ранее в казахском аэропорту в кармане пассажира взорвался блок зарядки. Отмечается, что устройство загорелось, когда мужчина проходил рамку металлодетектора.

