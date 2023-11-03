Россиянам назвали способы обновить интерьер без стройматериалов

Дизайнер Тычино: обновить интерьер без стройматериалов помогут новые шторы

Обновить интерьер без покупки стройматериалов или вызова мастеров на дом помогут новые шторы. Способы освежить квартиру с минимальными затратами назвала россиянам эксперт в области дизайна и архитектуры Юлия Тычино, пишет «МОС СМИ».

Специалистка отметила, что закрытые темными шторами окна создают мрачный и унылый вид. «Лучше отдать предпочтение более легким, полупрозрачным вариантам, которые впустят в пространство достаточно света», — рассказала Тычино и посоветовала периодически менять шторы, чтобы они не надоедали.

Владельцам квартир с интерьером в спокойных тонах дизайнер рекомендует сделать акцентную стену за диваном или тумбой — для этого понадобятся обои или краска. Кроме того, свежий вид помещению придадут комнатные растения. «Чтобы горшки гармонично вписались в интерьер, лучше использовать варианты нейтральных оттенков. Они окажутся беспроигрышными», — отметила Тычино.

Эксперт также посоветовала поэкспериментировать с цветом текстиля — например, выбрать плед, скатерть или постельное белье непривычного оттенка. Благодаря этому решению помещение может заиграть новыми красками, считает специалистка.

Ранее дизайнер назвала популярные ошибки в ремонте однокомнатных квартир. Так, многие ставят диван вместо обычной кровати и забывают о зонировании.