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12:03, 3 ноября 2023Путешествия

Застрявшие на Пхукете россияне пожаловались на грязный отель и мокриц на стенах

Застрявших на Пхукете из-за переноса рейса россиян поселили в отель с мокрицами

Фото: Unsplash

Российские туристы, застрявшие на Пхукете из-за корректировки полетной программы, пожаловались на грязный отель и мокриц на стенах. Об этом пишет портал TourDom.

По данным издания, жителям Волгограда перенесли рейс на родину со 2 на 4 ноября, из-за чего туроператору пришлось продлить их проживание на популярном тайском курорте еще на два дня. Изначально россияне отдыхали в четырехзвездочном отеле Sugar Marina ART, а переселили их в другую гостиницу категории «четыре звезды» — Maikhao Hotel managed by Centara.

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Однако новый отель путешественникам не понравился. «Номер грязный, на стенах мокрицы какие-то сидят, — рассказал один из них изданию. — Бассейн есть, но расположен он возле дороги, в нем плохой запах и не плавают от слова "совсем"».

Более того, гостиница расположена примерно в километре от моря, в то время как прежняя находилась на первой береговой линии. «Поверьте, я бы лучше улетел вовремя, чем прожил здесь за счет компании лишние два дня», — добавил россиянин.

Тем временем представитель туроператора сообщил, что продлить пребывание туристов в отеле, где у них было забронировано проживание до 2 ноября, принимающая компания не смогла «по независящим от нее обстоятельствам». «Клиентов заселили в гостиницу, равноценную по звездности и сервису, только в другом районе Пхукета», — пояснил он.

Ранее, в октябре, премьер-министр Таиланда утвердил подготовленный министерством внутренних дел указ об увеличении срока безвиза для россиян с 30 до 90 дней. Уточняется, что безвизовый режим будет действовать в период с 1 ноября 2023 года до 30 апреля 2024-го.

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      Фариза Бацазова
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