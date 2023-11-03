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00:00, 4 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский подписал нужный для евроинтеграции закон о свободах нацменьшинств

Зеленский подписал рекомендованный Еврокомиссией закон о нацменьшинствах

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о национальных меньшинствах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, данный закон создаст дополнительные гарантии для национальных меньшинств на Украине.
Украинский лидер подчеркнул, что таким образом выполнил рекомендацию Европейской комиссии. Он также добавил, что документ увеличивает шансы начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Законопроект о нацменьшинствах был принят Верховной Радой в декабре прошлого года. Однако после принятия закона эксперты Венецианской комиссии пришли к выводу, что ряд положений этого документа, противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

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      Марина Совина
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