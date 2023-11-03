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16:39, 3 ноября 2023Мир

Генерал ФСБ оценил шанс на обмен пленными между Израилем и ХАМАС

Генерал ФСБ Михайлов: Израиль может не принять предложение обмена пленными
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль может проигнорировать предложение палестинского радикального движения ХАМАС об обмене пленными, поскольку люди, находящиеся в заключении в Израиле, являются осужденными преступниками. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Этот вопрос шире, чем просто формат обмена пленных "всех на всех", — сказал Михайлов. — ХАМАС потребует освободить заключенных, а для Израиля это неприемлемый вариант. Мне кажется, это предложение проигнорируют. На руках осужденных там людей много крови. Те, кто находится в заключении, не заложники, не пленные. Они преступники, осужденные за свои деяния против Израиля».

Кроме того, по словам генерал-майора, трудно предположить, насколько Израиль готов к спасению пленных. Удары по сектору Газа, как он отметил, наносятся не точечно и легко могут привести к жертвам среди заложников.

«Удары ведь наносят не хирурги. Кроме того, никто не знает точно, где находятся заложники, как они распределены. Происходящее трудно представить как операцию по освобождению заложников», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее в ХАМАС заявили, что готовы пойти на полный компромисс для обмена пленными с израильской стороной.

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      Варвара Кошечкина
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