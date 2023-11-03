Звезда «Женского стендапа» рассказала о преследованиях

Звезда «Женского стендапа» Малащенко заявила, что ее преследовал поклонник

Звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ Ольга Малащенко рассказала о преследованиях поклонника. Подробности она раскрыла в выпуске подкаста комика Дмитрия Коваля, доступном на YouTube.

«Меня тут преследовал один тип, это очень стремно. Он ходил за мной по выступлениям и начал потом выкладывать в какой-то момент фотки, где я только что была. Это ужасно страшно», — пожаловалась юмористка.

Малащенко добавила, что однажды навязчивый поклонник подошел к ней после выступления. Мужчина подарил ей черные розы и предложил начать с ним отношения. «А я смотрю на него, я злая, потому что он ходит за мной. Я говорю: "Давай поговорим. Вот ты стоишь, да. Вот мы вместе. Что ты, ***, делать со мной будешь? Что мы будем делать?"» — пересказала она разговор с поклонником. Юмористка подчеркнула, что он понял ее отказ.

Ранее о преследовавшем ее фанате рассказала популярная российская блогерша Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Перова). По словам блогерши, поклонник прилетел за ней в Казахстан, где она жила. После этого блогерша срочно улетела в Москву, так как поступок парня напугал ее.