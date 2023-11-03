Звездная стилистка назвала визуально омолаживающую одежду

Звездная стилистка Миранда Холдер назвала визуально омолаживающую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь специалистка выделила оверсайз-пиджак, широкие джинсы и футболки с подплечниками. В последнем случае данный предмет гардероба визуально расправляет плечи, выделяя тем самым грудь. «Более того, футболка представляет собой идеальный холст, чтобы выразить свой стиль с помощью эффектного жемчужного ожерелья», — объяснила Холдер.

Кроме того, эксперт обратила внимание на жилеты, которые в последнее время предпочитают носить певица Дуа Липа и супермодель Белла Хадид. По мнению Холдер, они являются универсальными и их можно комбинировать с любыми изделиями.

Среди прочего, «омолаживающими» предметами гардероба оказались топы с пайетками, атласные юбки и серьги-гвоздики. «Откажитесь от длинных сережек и вместо этого наденьте серьги-пусеты. Чем они крупнее, тем лучше. Но никогда не сочетайте их с ожерельями», — предупредила Холдер.

В заключение собеседница издания отметила большой клатч и ботинки с высоким свободным голенищем. «Такие ботинки обладают определенной сексуальной привлекательностью, которой совершенно не хватает другой обуви. Выберите замшу, чтобы вы могли наслаждаться комплиментами», — посоветовала она.

В октябре Миранда Холдер назвала худшие вещи в гардеробе женщин с пышными формами. Стилистка рассказала, что полные женщины зачастую надевают обтягивающие джинсы, леггинсы или мини-юбки, демонстрируя изъяны своего тела.