Стилистка назвала худшие вещи в гардеробе женщин с пышными формами

Стилист Миранда Холдер назвала худшие вещи в гардеробе женщин с пышными формами. Соответствующая информация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 180,5 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никйнемом themirandaholder рассказала, что полные женщины зачастую надевают обтягивающие джинсы, леггинсы или мини-юбки, демонстрируя изъяны своего тела. «На самом деле такие изделия сделают вас визуально еще крупнее», — пояснила она.

Взамен юзерша предложила носить джинсы прямого кроя или широкие брюки, которые способны скорректировать пропорции фигуры. «Просто попробуйте примерить эти предметы гардероба, и вы осознаете, что чувствуете себя в них увереннее», — посоветовала она.

Ранее россиянам назвали модную и устаревшую одежду осенью 2023 года. Актуальными в текущем сезоне стали большие теплые шарфы и ворсистые фактурные жакеты, а также мохнатые кофты, пиджаки и костюмы и наряды красного и бордового цветов.

