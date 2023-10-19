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19:44, 19 октября 2023Ценности

Стилистка назвала худшие вещи в гардеробе женщин с пышными формами

Фото: Jason Leung / Unsplash

Стилист Миранда Холдер назвала худшие вещи в гардеробе женщин с пышными формами. Соответствующая информация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 180,5 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никйнемом themirandaholder рассказала, что полные женщины зачастую надевают обтягивающие джинсы, леггинсы или мини-юбки, демонстрируя изъяны своего тела. «На самом деле такие изделия сделают вас визуально еще крупнее», — пояснила она.

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Взамен юзерша предложила носить джинсы прямого кроя или широкие брюки, которые способны скорректировать пропорции фигуры. «Просто попробуйте примерить эти предметы гардероба, и вы осознаете, что чувствуете себя в них увереннее», — посоветовала она.

Ранее россиянам назвали модную и устаревшую одежду осенью 2023 года. Актуальными в текущем сезоне стали большие теплые шарфы и ворсистые фактурные жакеты, а также мохнатые кофты, пиджаки и костюмы и наряды красного и бордового цветов.

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      Екатерина Ештокина
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