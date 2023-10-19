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14:50, 19 октября 2023Ценности

Россиянам назвали модную и устаревшую одежду осенью 2023 года

Стилистка Лина Дембикова назвала большие шарфы и мохнатые кофты модными осенью

Фото: Pranay Pareek / Unsplash

Стилистка Лина Дембикова и дизайнер-модельер Наз Маер назвали россиянам модную и устаревшую одежду осенью 2023 года. Их комментарии публикует «Абзац».

По словам Дембиковой, актуальными в текущем сезоне стали большие теплые шарфы и ворсистые фактурные жакеты, а также мохнатые кофты, пиджаки и костюмы и наряды красного и бордового цветов. Кроме того, в трендах оказались оригинальные трикотажные изделия. «Очень крупная вязка или асимметрия — это первое, на что модники будут обращать сейчас внимание», — отметила специалистка.

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В свою очередь, Маер включил в список популярных вещей хорошо держащие форму жакеты и свитеры плотной вязки базовых оттенков. В то же время к антитрендам стилисты отнесли джинсы-скинни, лаковые пуховики, цветные короткие угги, тонкие пиджаки и пальто длиной до колен.

Ранее блогерша из Германии назвала устаревшие к осени 2023 года тренды в одежде и обуви. В первую очередь инфлюэнсерша посоветовала отказаться от белых кроссовок и кед Converse.

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    Алина Гостева
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