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18:22, 4 ноября 2023Мир

Раскрыты детали 12-го пакета санкций против России

Фон дер Ляйен: 12-й пакет санкций против России затронет нефть, импорт и экспорт

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России. Об этом заявила в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам Фон дер Ляйен, Евросоюз намерен расширить санкционные списки. Также она рассказала, что 12-й пакет санкций затронет «новые запреты на импорт и экспорт, и действия по ужесточению потолка цен на нефть».

Сроки введения новых санкционных ограничений против России не раскрываются. Однако ранее издание Politico сообщило некоторые детали о пакете санкций. По информации медиа, Еврокомиссия направит предложения по новым ограничениям всем 27-ми странам Евросоюза. Также сообщается, что ЕК может ввести дополнительные санкции в отношении компаний, которые помогают обходить антироссийские ограничения.

4 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. По информации украинских медиа, на вокзале главу ЕК встретил президент страны Владимир Зеленский.

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      Андрей Ставицкий
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