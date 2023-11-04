Раскрыты детали 12-го пакета санкций против России

Фон дер Ляйен: 12-й пакет санкций против России затронет нефть, импорт и экспорт

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России. Об этом заявила в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам Фон дер Ляйен, Евросоюз намерен расширить санкционные списки. Также она рассказала, что 12-й пакет санкций затронет «новые запреты на импорт и экспорт, и действия по ужесточению потолка цен на нефть».

Сроки введения новых санкционных ограничений против России не раскрываются. Однако ранее издание Politico сообщило некоторые детали о пакете санкций. По информации медиа, Еврокомиссия направит предложения по новым ограничениям всем 27-ми странам Евросоюза. Также сообщается, что ЕК может ввести дополнительные санкции в отношении компаний, которые помогают обходить антироссийские ограничения.

4 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. По информации украинских медиа, на вокзале главу ЕК встретил президент страны Владимир Зеленский.