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22:10, 4 ноября 2023Экономика

Холдинг Баффета потерял миллиарды из-за падения акций Apple

Холдинг Уоррена Баффетта отчитался об убытке в $12,8 млрд

Уоррен Баффет. Фото: Rick Wilking / Reuters

Холдинг миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway за третий квартал 2023 года потерял 12,8 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года убыток составил 2,8 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Уточняется, что большая часть потерь остается нереализованной, так как холдинг сохранил основную часть своих акций с крупным пакетом ценных бумаг компании Apple. Стоимость пакета акций Apple Berkshire Hathaway за квартал снизилась на 20,8 миллиарда долларов. Однако объем наличных средств компании за третий квартал 2023 года достиг рекордных 157,2 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что во втором квартале 2023 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета показал рост операционной прибыли на 6,65 процента — она достигла рекордных 10,04 миллиарда долларов.

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      Юлия Мискевич
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