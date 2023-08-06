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21:38, 6 августа 2023Экономика

Холдинг Баффета сообщил о рекордной операционной прибыли

Холдинг Баффета сообщил о рекордной операционной прибыли более чем в $10 млрд
Уоррен Баффет

Уоррен Баффет. Фото: Rick Wilking / Reuters

Во втором квартале 2023 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета показал рост операционной прибыли на 6,65 процента — она достигла рекордных 10,04 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в предыдущем квартале она составила 8,07 миллиарда долларов. Основной прирост произошел в сегменте страхового бизнеса, включая как прибыль от страхования, так и от инвестиций — прибыль там выросла 74 процента, до 1,25 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Уоррен Баффет вошел в десятку богатейших людей планеты (118 миллиардов долларов, плюс 10,3 миллиарда с начала года). В то же время российские миллиардеры с начала года разбогатели более чем на 32 миллиарда долларов.

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    Юлия Мискевич
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